Twee Delftenaren aangehouden voor dood klusjesman Ates

DELFT - Twee Delftenaren zijn aangehouden in verband met de dood van Mustafa Ates. Het gaat om mannen van 51 en 46 jaar. Ates werd 22 juli vorig jaar dood gevonden op de Van der Kooijweg in Rijswijk. Hij was het slachtoffer geworden van een misdrijf.

De arrestaties vonden dinsdag en donderdag plaats. De rechter-commissaris beslist vrijdag of de Delftenaren langer vastgehouden kunnen worden.

Op maandag 19 maart werd in verband met deze zaak ook al een 47-jarige Delftenaar aangehouden. Hij zit op dit moment in voorlopige hechtenis.



Mus Beton

Volgens de politie lijkt het er op dat Ates ergens anders is vermoord en dat zijn lichaam daarna is achtergelaten op de parkeerplaats in Rijswijk.

Mustafa woonde in Vlaardingen en was een bekend gezicht in de Turkse gemeenschap daar. Iedereen kende hem als Mus Beton, omdat hij als klusjesman van alle markten thuis was. Hij kluste op een volkstuinencomplex in Vlaardingen en was regelmatig te vinden op een industrieterrein in die plaats.



Gouden tip

De hoofdofficier van justitie heeft eerder voor de ‘gouden tip’ in dit onderzoek een beloning van 15.000 euro uitgeloofd. Deze beloning geldt nog steeds, laat de politie weten.

