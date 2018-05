Deel dit artikel:











Roeier in Aarkanaal stierf natuurlijke dood Hulpdiensten ontfermen zich over het slachtoffer (Foto: Richard Harreman)

ALPHEN AAN DEN RIJN - De 72-jarige Alphenaar die donderdag werd gevonden in het Aarkanaal in Alphen aan den Rijn is een natuurlijke dood gestorven. Dat blijkt uit politie-onderzoek, meldt mediapartner Studio Alphen.

De Alphenaar zou in een skiff, een éénspersoonsroeiboot, hebben gezeten en door nog onbekende oorzaak in het water zijn gevallen. Volgens een ooggetuige heeft een tweede roeier de drenkeling uit het water gehaald. Die probeerde het slachtoffer nog te reanimeren, maar tevergeefs. Het slachtoffer was lid van roeivereniging Alphen. Die zou dit weekend het veertigjarig jubileum vieren, maar deze festiviteiten zijn nu afgelast. De roeivereniging vindt het niet gepast de activiteiten te laten doorgaan.