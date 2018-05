Katwijk laat niets aan toeval over: 'Hebben warmtevesten uit Duitsland gehaald'

KATWIJK - De kampioensschaal ligt voor voetbalvereniging Katwijk al twee weken lang voor het oprapen. Maar al twee keer blijft de schaal in de koffer. Het lukt Katwijk in de tweede divisie maar niet om steeds dat laatste stapje te zetten. En dat na een seizoen waarin ze maar liefst 33 van de 34 wedstrijden aan kop hebben gestaan.

Zaterdag moet het dan toch echt gebeuren, uitgerekend tegen Kozakken Boys, dé concurrent in de titelstrijd. Bij winst mogen zij zich kampioen van de tweede divisie noemen, terwijl Katwijk aan een punt genoeg heeft om de schaal te pakken. Toch is dat laatste voor Katwijk geen reden om met de 'reet in eigen zestien te gaan staan'. 'Nee, dat is niet de bedoeling', geeft Katwijk-coach Jack van den Berg aan.

'Wij hebben dit seizoen alleen maar aanvallend gespeeld, heel aanvallend eigenlijk. We moeten een bepaalde agressie in ons spel gaan leggen en vooruit gaan verdedigen', blikt Van den Berg vooruit. 'Aan een punt genoeg hebben is een voordeel', vindt technisch manager Cees Bruinink. 'Als het gelijk staat, wil je altijd nog winnen, maar in ons geval hoeft dat dit keer niet.'



Tropische temperaturen

Het zal je als ploeg toch gebeuren. Het hele seizoen bovenaan staan en uitendelijk aan het einde van de rit met lege handen staan. Het behoort voor Katwijk - helaas - tot één van de scenario's. Maar, in Katwijk zijn ze tot in de puntjes voorbereid om het kampioenschap nu wél te pakken. 'Je moet niet vergeten dat het 29 graden gaat worden. Op kunstgras kan de gevoelstemperatuur dan behoorlijk oplopen. Dat is wel iets wat mee gaat spelen. Wij hebben daar onze voorbereidingen wel voor genomen', geeft Bruinink aan.

Bruinink somt op: 'We hebben achttien warmtevesten uit Duitsland over laten komen om de temperatuur van het lichaam onder controle te houden. Ook hebben we bruistabletten voor de spelers. Als je heel veel vocht tot je neemt wordt de balans in je bloed minder, waardoor je minder power hebt. Met die bruistabletten houden we dat wel in balans.'



Spektakel

Het wordt zaterdag, hoe dan ook, een mooi affiche in de tweede divisie. Ondanks de laatste twee nederlagen tegen TEC en Koninklijke HFC, is aanvoerder Robbert Susan ervan overtuigt dat Katwijk kampioen wordt. 'Daar gaan we gewoon voor zorgen. Tuurlijk wordt het een hele lastige wedstrijd, maar we staan niet voor niets 33 wedstrijden boven aan. Het gaat een spektakel worden...'

