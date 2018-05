Na roerige week is het erop of eronder voor FC Lisse: handhaving of nacompetitie?

LISSE - Voor FC Lisse staat er komend voetbalweekend veel op het spel. De ploeg van trainer Robbert de Ruiter bezet in de tweede divisie momenteel een nacompetitieplek. Daar kunnen ze nog van af komen, maar dan moet FC Lisse zaterdag zelf winnen van Jong Sparta Rotterdam en is het daarna afhankelijk van de resultaten van FC Lienden, De Treffers en AFC. Redt FC Lisse het vege lijf of belanden ze in de nacompetitie?

Ondanks die hele belangrijke wedstrijd van zaterdag, lag de focus deze week - hoe graag ze dat ook anders gezien hadden - niet alleen op de wedstrijd. Het ging in Lisse vooral over Martin van Eeuwijk, die zich vorig weekend van zijn meest negatieve kant liet zien door HHC Hardenberg-speler Ashwin Manuhutu in het been te bijten. FC Lisse besloot afscheid te nemen van Van Eeuwijk, zoals eerder ook al van keeper Brian van der Werff gedaan werd.

'Het zijn geen incidenten die op zich zelf staan. Intern hebben we wel vaker onenigheid met Martin gehad, dus we wisten er wel mee om te gaan. Maar op een gegeven moment is daar de bekende druppel', gaat De Ruiter nog even in op het incident. De druppel die de emmer deed overlopen was uiteindelijk de beet in de knie van Manuhutu. 'De groep was hier toch wel enigzins op voorbereid. Dat klinkt heel raar, maar sommigen hadden het gevoel van ja, er komt een keer een moment aan dat het echt fout gaat.'



Twee gezichten

Van Eeuwijk staat in de regionale amateurvoetbalwereld bekend als een speler die technisch heel begaafd is, bij vlagen geniaal is, maar ook als een speler die hele rare keuzes maakt, zoals nu een speler in het been bijten. In zijn carrière pakte Van Eeuwijk ook de nodige rode kaarten, wat soms leidde tot lange schorsingen.

Hoe dan ook: bij FC Lisse moeten ze verder, zonder Van Eeuwijk. En zaterdag wacht ze maar één opdracht. Winnen van Jong Sparta. En daar heeft De Ruiter, ondanks dat de laatste drie wedstrijden verloren gingen, vertrouwen in. 'De aanknopingspunten zijn dat we één van de weinige ploegen zijn die na de winterstop heeft gewonnen van Jong Sparta en we spelen thuis. Dat zijn toch wel de belangrijkste aanknopingspunten.'

