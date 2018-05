Opnieuw zeevlam: 'Met 16 graden wel koud in bikini'

REGIO - Een dagje mooi weer aan het strand zit er vrijdag niet in. Opnieuw is er sprake van zogenoemde zeevlam. Ook met pinksteren was dit het geval.

De temperatuur op de stranden is beduidend lager dan achter de duinen. Volgens Britta van Gendt van Meteogroup is het op de stranden door de zeevlam 16 graden en dat is volgens haar best wel 'koud in een bikini'. 'Het is bizar, in vijf minuten tijd van een lekkere temperatuur naar de kou', zo zegt een strandganger op Kijkduin.

'We hadden ons op een zonnige stranddag verheugd,' lacht een Duitse toeriste. 'We weten niet wat ons overkomt. Zo binnen een paar minuten is het helemaal nevelig.' Elders loopt de temperatuur op tot 23 graden. De zeevlam komt op dit moment voor langs de hele Zuid-Hollandse kust.



Vooral in de lente

Zeevlam of zeemist komt vooral in de lente voor. Het water in de Noordzee is dan nog koud. Als er warme lucht over het koude water trekt, ontstaat mist of laaghangende bewolking. Strandgangers komen op zo'n dag bedrogen uit. Het is grijs en koud op het strand.

