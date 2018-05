'Het recht gaat niet zegevieren', vreest nabestaande MH17-ramp

DEN HAAG - 'Het recht moet zegevieren, maar dat gaat niet gebeuren.' Dat verzucht Joris Hentenaar bij het nieuws dat Nederland en Australië Rusland aansprakelijk stellen voor het neerhalen van vlucht MH17 op 17 juli 2014. De Haagse cameraman verloor zijn goede vriend Rein Specken bij die ramp.

'Ik hoop dat de druk op Rusland zo groot wordt dat het land buigt en de schuld op zich neemt. Maar daar geloof ik niet in', zegt Hentenaar.

De cameraman reisde voor Nieuwsuur naar Oekraïne, waar het vliegtuig was neergehaald door een BUK-raket. In dat vliegtuig zaten 298 mensen, onder wie 193 Nederlanders. Hiervan kwamen er 24 uit onze regio, zo ook zijn Haagse vriend Rein Specken.



Zonnebloemen als symbool ramp

Hentelaar was voor Nieuwsuur bij de ramp. Tijdens het draaien in Oekraïne zag hij allemaal zonnebloemen liggen op de rampplek. Hij kwam daarom op het idee om een kunstwerk te maken van 5000 zonnebloemen, die het veld symboliseren waar het vliegtuig is neergestort.

Een tentoonstelling met dit kunstwerk werd geopend in Amstelveen. De tentoonstelling was mede voor de moeder van Rein Specken. Hiermee hoopte hij haar én de andere nabestaanden te kunnen troosten.



Verantwoordelijkheid

Ondertussen is nog steeds niet honderd procent duidelijk wie het vliegtuig heeft neergehaald. Rusland ontkent tot dusverre in alle toonaarden dat het land hiervoor verantwoordelijk is. Nederland en Australië hebben Rusland nu aansprakelijk gesteld in de hoop dat Rusland meewerkt aan het onderzoek naar de toedracht.

Volgens minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken staat het vast dat Rusland verantwoordelijk is voor de inzet van de BUK-raket. Het land benadrukte deze vrijdag nogmaals met klem niet verantwoordelijk te zijn voor het neerhalen van het MH17-vliegtuig.

