Deel dit artikel:











Aranxta Rus mist hoofdtoernooi Roland Garros Tennisster Arantxa Rus staat klaar voor haar service. | Foto: Orange Pictures

MONSTER - Arantxa Rus is er net niet in geslaagd om het hoofdtoernooi op Roland Garros te bereiken. In de laatste ronde van het kwalificatietoernooi was de Italiaanse Deborah Chiesa in twee sets te sterk voor de tennisster uit Monster: 6-7 (5) 2-6.

De 27-jarige Rus knokte zich in de eerste set telkens terug van een break achterstand tegen de nummer 163 van de wereld. In de tiebreak kon ze echter niet doorpakken en moest ze alsnog buigen. In de tweede set begon de in de kwalificaties als derde geplaatste Rus toch weer sterk en pakte een break voorsprong. De 21-jarige Italiaanse won toen echter vijf games op rij.

Weer afwezig Zo ontbreekt de nummer 106 van de wereld in het hoofdschema in Parijs. In 2013 was Rus er voor het laatst bij, een jaar eerder haalde ze zelfs de vierde ronde. LEES OOK: Tweede zege voor Arantxa Rus in kwalificatie Roland Garros