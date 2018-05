Titelverdediger Bertens onderuit in Neurenberg

WATERINGEN - Kiki Bertens uit Westland zal niet voor het derde jaar op rij het toernooi van Neurenberg op haar naam schrijven. De beste tennisster van Nederland knokte in de kwartfinale voor wat ze waard was, maar moest toch buigen voor de Belgische Kirsten Flipkens: 7-5 3-6 6-7 (3).

In de vorige ronde had de 26-jarige Wateringse ook drie sets gespeeld tegen de Duitse Mona Barthel (6-7 (2) 6-2 6-4). Door aanhoudende regenval werd die wedstrijd meerdere keren uitgesteld en onderbroken.

De kwartfinale tegen de 32-jarige Belgische moest daardoor ook een dag later gespeeld worden en werd ook een keer (kort) onderbroken door regendruppels.



Veerkracht

Gedurende de hele wedstrijd liet Bertens weer zien over veel veerkracht en strijdlust te beschikken. In geslagen positie knokte de nummer achttien van de wereld zich telkens terug. In de tiebreak van de derde set was de fut er echter uit en zag ze de nummer 69 doordringen tot de halve finales van het Duitse graveltoernooi.

Bertens speelt volgende week in de eerste ronde van Roland Garros. De Westlandse staat dan tegenover de Wit-Russische Aryna Sabalenka.