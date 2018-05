Van Alphen en Van Tongeren voorgedragen als GroenLinks-wethouders in Den Haag

DEN HAAG - Bert van Alphen en Liesbeth van Tongeren zijn door GroenLinks voorgedragen als kandidaat-wethouders van Den Haag. Van Tongeren zit voor GroenLinks in de Tweede Kamer en Bert van Alphen is de Jeugdombudsman in Den Haag. De eerste krijgt waarschijnlijk de portefeuille duurzaamheid; de tweede wordt voorgedragen als wethouder armoedebeleid, meldt de partij.

De namen van de twee GroenLinks-wethouders lekten donderdagavond al via Omroep West uit. Ook is sinds gisteren duidelijk dat de coalitieonderhandelingen tussen Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks vrijwel zijn afgerond. Midden volgende week wordt het akkoord gepresenteerd.

GroenLinks fractievoorzitter Arjen Kapteijns is tevreden met de twee voorgedragen kandidaten. 'Ik ben ontzettend blij en trots op deze twee zeer ervaren kandidaten van zijn partij. 'Als wethouders zullen zij zich, zodra ze benoemd zijn, met hart en ziel gaan inzetten voor een groene stad waar eerlijk wordt gedeeld', stelt hij.



Jeugdombudsman

Bert van Alphen groeide op in de Haagse Schilderswijk en woont daar nog steeds. Hij was eerder wethouder in Den Haag en in Pijnacker-Nootdorp. De laatste jaren is Van Alphen Jeugdombudsman in Den Haag. 'Ik heb enorm veel zin om er als wethouder weer tegenaan te gaan', zegt hij. 'Met deze ploeg gaan we het in Den Haag voor iedereen beter maken.'

Liesbeth van Tongeren werkte voor verschillende maatschappelijke instellingen in Australië. Ook was ze directeur van Greenpeace. Sinds 2010 is ze Tweede Kamerlid. Van Tongeren: 'Samen met ondernemers en burgers heb ik me altijd ingezet voor een rechtvaardigere wereld. Ik kijk er enorm naar uit om samen met de bewoners van Den Haag aan de slag te gaan.'



Andere wethouders

Van de andere partijen zijn de meeste kandidaat-wethouders ook al bekend. Voor Groep de Mos gaan partijleider Richard de Mos en tweede man, Rachid Guernaoui het college in. D66 gaat verder met fractievoorzitter Robert van Asten en de huidige Haagse wethouder Saskia Bruines.

Voor de VVD is Boudewijn Revis kandidaat. Ook hij is al jaren wethouder in Den Haag. De naam van de andere VVD-wethouder is nog niet bekend maar het zou gaan om een vrouwelijke topambtenaar die werkt op het Haagse stadhuis.