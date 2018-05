Deel dit artikel:











Gemeente Den Haag deelt gratis 'glastassen' uit Foto: Gemeente Den Haag

DEN HAAG - De glasbak bestaat deze maand 40 jaar. Om dit jubileum te vieren, heeft de gemeente een speciale campagne in het leven geroepen: Glas in ‘t bakkie. Onderdeel hiervan is het gratis uitdelen van 'glastassen'.

Glastassen zijn gekleurde boodschappentassen, die geschikt zijn om glas mee te vervoeren. Deze gratis tassen worden de komende drie zaterdagen nog uitgedeeld op verschillende plaatsen in Den Haag: 26 mei

10 – 12 uur, Fahrenheitstraat/hoek Hanenburglaan (bij de AH)

13 – 15 uur, Thomsonlaan/hoek Fahrenheitstraat 2 juni

10 – 12 uur, Paul Krugerplein (bij de AH)

13 – 15 uur, Wijkpark Transvaal (bij de stadsboerderij) 9 juni

10 – 12 uur, Winkelcentrum Laakweg

13 – 15 uur, Apeldoornselaan 266 (bij de AH) Met de campagne wil de gemeente aandacht vragen voor het scheiden en inzamelen van glas. Dit artikel is tot stand gekomen na een vraag van Juul Moni via Facebook Live. Heb jij ook een onderwerp waar Omroep West volgens jou aandacht aan moet besteden? Praat elke vrijdagochtend om 08.45 uur mee tijdens de redactievergadering live op Facebook. Meer info op www.omroepwest.nl/facebooklive.