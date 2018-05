Deel dit artikel:











‘Je kan altijd bewegen’: 90-jarige loopt 21 kilometer tijdens Leiden Marathon Aad Pleij is helemaal voor de 21 kilometer wandelen | Foto: Omroep West

LEIDEN - Dit weekend is het weer zover, dan doen ongeveer 14.000 hardlopers mee aan een tropisch warme editie van de Leiden Marathon. Nieuw dit jaar op de zaterdag is de wandeltocht waar zich bijna 2.000 mensen voor hebben ingeschreven. Een van hen is de ex-hardloper Aad Pleij, die geboren is in 1928.

Aad Pleij uit Leiderdorp is vorige week 90 jaar geworden. Ondanks zijn hoge leeftijd is hij nog fit genoeg om zaterdag mee te doen aan een flinke wandeltocht, ondanks de voorspelde 25 graden. 'Daar kan ik goed tegen.' Toch is de organisatie van de Leiden Marathon druk bezig om ervoor te zorgen dat er zondag genoeg verkoeling is voor de hardlopers. 'We vragen de mensen langs de kant ook met tuinslangen voor wat verfrissing te zorgen', zegt Tjeerd Scheffer van de Leiden Marathon. 'En we vragen de hardlopers om zelf een afweging te maken en desnoods een kortere afstand te kiezen.'

'Begin met klein stukje' Aad Pleij heeft zijn hele leven aan sport gedaan, maar met hardlopen stopte hij een paar jaar geleden. Nu wandelt hij, zelfs de Vierdaagse in Nijmegen. 'Vorig jaar moest ik stoppen omdat m'n maatje een blessure kreeg. Anders had ik em uitgelopen.' Voor ouderen heeft Aad desgevraagd nog wel een advies: 'Blijf bewegen. Ik hoor vaak: "Dat kan niet", maar het kan altijd. Je begint gewoon met een klein stukje lopen en dan krijg je er vanzelf zin in.' LEES OOK: Leiden maakt zich op voor warme 28ste marathon door Sleutelstad