Extra handhavers in het Haagse Zuiderpark: ‘In het park zijn rond de 25 illegale slaapplekken’

DEN HAAG - Zes extra handhavers houden de komende maanden het Zuiderpark in Den Haag in de gaten. Ze zijn onder andere ingezet om overlast van tientallen dak- en thuislozen die in het park rondhangen en overnachten zoveel mogelijk tegen te gaan. 'Uit onze inventarisatie blijkt dat er ongeveer zeventig dak- en thuislozen in het park zijn', zegt Brigitte Mullekes van de politie Den Haag.

Wilco surveilleert met zijn collega's dagelijks in het Zuiderpark. Hij maakt deel uit van het flexteam van de handhavers. Hij wordt tijdelijk ingezet op plekken waar extra handjes nodig zijn. 'Ik werk sinds begin mei tot en met september hier in het Zuiderpark', vertelt hij. 'Dat is vanwege de problemen met slapers in het Zuiderpark, het drank- en drugsgebruik van sommige dak- en thuislozen, maar ook omdat er in de zomer veel gebarbecued wordt. Dat zorgt soms voor overlast.'

Volgens Wilco zijn in het park ongeveer 25 slaapplekken, terwijl slapen in het park verboden is. 'Die plekken zijn vaak vervuild', zegt hij. 'Gebruikte condooms, doekjes, blikken bier. Als zo'n plek ontdekt wordt, ontruimen we het direct en wordt het schoongemaakt. We hebben wekelijks soms wel drie ontruimingen.'



Tellingen

Volgens Brigitte Mullekes van de politie is het probleem van de dak- en thuislozen in het Zuiderpark vorig jaar duidelijk geworden. 'Toen werd het zichtbaar voor ons', legt Mullekes uit. 'Het Zuiderpark is een prachtig park, maar ineens bleek dat achter de bosjes en tussen het groen zich allerlei problemen afspeelden. Toen zijn we gaan onderzoeken hoe groot het probleem is. Uit tellingen bleek dat er wel zeventig dak- en thuislozen zich in het Zuiderpark ophouden.'

Het oplossen van het probleem is nog niet zo makkelijk. 'Want je kan ze wel wegsturen maar dan gaan ze ergens anders naartoe en verplaats je het probleem', zegt Mullekes. 'Daarom zijn we met de verschillende diensten en instanties intensiever samen gaan werken. We inventariseren de groep daklozen en proberen per dakloze in kaart te brengen wat ze nodig hebben om voor hun tot een oplossing te komen, een persoonsgerichte aanpak. Zo hopen we de problemen voor de persoon zelf op te lossen maar we denken ook dat we op deze manier overlast in het Zuiderpark terug kunnen dringen.'

Als mensen niet willen meewerken, is het mogelijk om druk uit te oefenen. Mullekes: 'Als bijvoorbeeld een Oost-Europeaan heel vaak overlast veroorzaakt, dan kunnen we in overleg gaan met de vreemdelingenpolitie. Dat kan ertoe leiden dat die persoon uit het land wordt gezet.'

Of de persoonlijke aanpak zijn vruchten afwerpt is nog niet te zeggen. Mullekes: 'Dat is nog te vroeg, maar we doen er alles aan om de overlast terug te dringen.'

LEES OOK: Haagse Zuiderpark hang- en slaapplek voor tientallen daklozen: 'Drugsnaalden liggen in de bosjes'

LEES OOK: Dierenbeulen slaan weer toe; zwanen de nek omgedraaid