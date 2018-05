Deel dit artikel:











Man neergestoken; verdachte nog op de vlucht Foto: John van der Tol

DEN HAAG - Een man is vrijdagmiddag neergestoken aan de Beresteinlaan in Den Haag. De verdachte wordt op dit moment gezocht. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie zegt tegen Omroep West dat het gaat om een steekpartij in de 'relationele sfeer'. De politie zoekt de verdachte in de nabije omgeving van de Beresteinlaan. Volgens Burgernet is de verdachte een Hindoestaanse man met halflang zwart haar, een blauwe jas en witte gympen. Hoe het met het slachtoffer gaat, is nog niet bekend.