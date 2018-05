Mysterieuze advertentie na aanslag op coffeeshops blijkt studentengrap

DELFT - De mysterieuze advertentie die opdook in Delft op Zondag, na de aanslag op twee coffeeshops in het centrum van Delft, blijkt een studentengrap. Dat meldt de politie vrijdag.

Bij coffeeshops The Future in de Peperstraat en The Game in de Breestraat in Delft ontploften op 17 mei twee handgraten, The Game en een zonnestudio werden een week eerder ook al beschoten.

Tekst loopt door onder tweet:



Die zondag, na de tweede aanslag, verscheen in huis-aan-huisblad Delft op Zondag een advertentie met een man die afgebeeld staat als verdachte en de tekst 'The Future is in the Game'. Ook waren er flessen sterke drank en ontploffingen te zien.



Gehoord als getuige

De politie deed onderzoek naar de advertentie en weet inmiddels dat het om een grap gaat. De persoon die de advertentie geplaatst had, 'heeft geen betrokkenheid bij het incident', zegt een woordvoerder. 'Hij is gehoord als getuige.'

