Zwerfafval één van grootste ergenissen in Den Haag: 'Het is een kleine moeite'

DEN HAAG - Het is één van de grootste ergenissen van Nederlanders: zwerfafval. Stichting NederlandSchoon is daarom druk bezig om de afvalbak zo makkelijk en aantrekkelijk mogelijk te maken, maar ondanks dat blijven lege blikjes en flesjes onderdeel van het straatbeeld. 'Het is niet netjes.'

De plekken waar het meeste zwerfafval te vinden is, zijn vooral de openbare plekken waar veel mensen tegelijk samen komen. 'Mensen voelen zich dan niet meer verantwoordelijk', vertelt Vincent Breedveld, Projectleider van NederlandSchoon.

Een brede aanpak is volgens Breedveld nodig om tot een oplossing voor dit jarenoude probleem te komen. Zo plaatst NederlandSchoon sensoren in de afvalbak, zodat hij op tijd geleegd kan worden. Of muziekjes in de afvalbak, om mensen te belonen voor het opruimen.



'Eigen mentaliteit'

Maar in het park is het voor de voorbijgangers duidelijk, mensen moeten gewoon hun troep opruimen. 'Het is een kleine moeite', vertelt een man, die zijn hond aan het uitlaten is. 'Ik vind dat het gewoon de mentaliteit van de mensen zelf is.'

Vincent Breedveld is het eens dat de mens zelf als vervuiler beter moet weten. 'Het gaat om heel direct gedrag', legt hij uit. 'Laat zien dat je het samen schoon houdt.'

Dit artikel is tot stand gekomen na een vraag via Facebook Live. Heb jij ook een onderwerp waar Omroep West volgens jou aandacht aan moet besteden? Praat elke vrijdagochtend om 08.45 uur mee tijdens de redactievergadering live op Facebook. Meer info op www.omroepwest.nl/facebooklive.