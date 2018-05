Haagse topambtenaar Kavita Parbhudayal wordt wethouder voor VVD

DEN HAAG - De huidige directeur financiën van de gemeente Den Haag wordt de tweede wethouder in het nieuwe college, dat volgende week wordt gepresenteerd. Kavita Parbhudayal (44) werd geboren in Suriname en woont en werkt al twintig jaar in Den Haag. 'Met haar Hindoestaanse achtergrond voelt ze zich thuis in de kleur- en cultuurrijke hofstad', aldus de VVD.

Eerder werd bekend dat de huidige wethouder Boudewijn Revis terugkeert voor zijn partij in het nieuwe stadsbestuur. Met het bekend worden van Parbhudayal als nieuwe liberale wethouder, is het nieuwe Haagse college van burgemeester en wethouder bekend. Vrijdag bevestigde GroenLinks dat Kamerlid Liesbeth van Tongeren en kinderombudsman Bert van Alphen voor die partij de stad gaan besturen. Voor Groep de Mos gaan partijleider Richard de Mos en Rachid Guernaoui het college in. D66 gaat verder met zittend wethouder Saskia Bruines en lijsttrekker Robert van Asten.

Na de afronding van haar studie Economische Wetenschappen aan de Erasmus Universiteit, heeft Parbhudayal verschillende functies gehad. De afgelopen zes jaar was zij directeur financiën bij de gemeente Den Haag. In 2017 werd zij genomineerd als etnische vrouwelijke manager van het jaar. 'Als topmanager wordt ze gekend als iemand die passende financiële oplossingen zoekt voor de problemen van de gemeente', stelt haar partij.



Zelfstandig

De beoogd wethouder is pas sinds korte tijd lid van de VVD. Maar volgens haar is het wel de partij waarbij ze zich thuis voelt. 'Een partij die ook vindt dat het leven zelfstandig in te richten is. Maar er ook is als om welke reden dan ook dit - tijdelijk - niet lukt.'

Parbhudayal woont in het centrum van Den Haag. Familie en vrienden zijn belangrijk in haar leven, vertelt zij. Sinds 2017 woont de beoogd-wethouder met haar gepensioneerde ouders in één pand. Zij heeft een passie voor reizen. Een reis waarop zijn met veel plezier terugkijkt, is die waarbij zij het basiskamp van de Mount Everest op 5.200 meter hoogte heeft gehaald.

