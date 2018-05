Deel dit artikel:











Shishalounge op zoek naar nieuwe huurder na dodelijke schietpartij De shishalounge op de hoek van de Laan van Meerdervoort en de Tasmanstraat na de schietpartij. Foto: Regio 15/Daan van den Ende

DEN HAAG - De mensen achter de shishalounge VLVT aan de Laan van Meerdervoort, waar begin april een dodelijke schietpartij was, zijn aan het kijken of er animo is voor een eventuele nieuwe huurder. Mocht er geen potentiële nieuwe huurder aankloppen, dan weet de shishalounge nog niet of ze zelf verder willen gaan. 'Niets is nog zeker.'

Afgelopen woensdag werd het A4'tje met de huurinformatie opgehangen. De woordvoerder van de shishalounge, die anoniem wenst te blijven, vertelt dat ze dit hebben besloten naar aanleiding van het dodelijke schietpartij, in de nacht van 7 op 8 april. Al betekent het te-huur-bordje op de deur van de shishalounge nog niet dat zij voorgoed de deuren gesloten houden. 'We waren op het toppunt van onze zaak. Nu zijn we gewoon benieuwd: zullen mensen aankloppen?', aldus de woordvoerder. Mocht er interesse zijn in het pand aan de Laan van Meerdevoort, dan kijkt de shishalounge verder. 'Zo niet, dan weten we het nog niet', besluit de woordvoerder.

Drie maanden gesloten De shishalounge is begin april op last van burgemeester Pauline Krikke drie maanden gesloten. Op 8 juli zou de zaak weer door publiek bezocht mogen worden. Of dan het oude, vertrouwde VLVT er dan nog zit, is nog afwachten. 'Niets is nog zeker.' In de nacht van 7 op 8 april werd de 17-jarige Azad Sahin doodgeschoten. Hiervoor zit een 19-jarige Rotterdammer nog steeds vast. LEES OOK: Shishalounge nog drie maanden langer dicht na dodelijke schietpartij