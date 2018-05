Deel dit artikel:











Gewonde bij steekincident in woning Prins Hendrikstraat Steekincident in een woning aan de Prins Hendrikstraat | Foto: Regio15

DEN HAAG - In een woning aan de Prins Hendrikstraat is zaterdagochtend een steekincident geweest. Rond 6.30 uur kreeg de politie een melding van een conflict in een woning aan de Prins Hendrikstraat, waarbij een persoon zou zijn gestoken met een mes.

Volgens de politie vond het incident plaats 'in de relationele sfeer'. Het slachtoffer is verzorgd in een ambulance en naar het ziekenhuis gebracht. De dader van de steekpartij is gevlucht. De politie doet onderzoek bij de woning.