Werkzaamheden Ketheltunnel: A4 Delft-Schiedam in beide richtingen dicht De Ketheltunnel | Foto: ANP

DELFT - Automobilisten kunnen dit weekend geen gebruik maken van de A4 richting Schiedam of Delft. Vanwege werkzaamheden die Rijkswaterstaat uitvoert aan de Ketheltunnel is de A4 van Delft tot Schiedam in beide richtingen afgesloten.

Vanaf vrijdag 25 mei 23.00 uur tot zondag 27 mei 18.00 uur zijn er werkzaamheden in de Ketheltunnel op de snelweg A4 in Schiedam. De A4 is tijdens deze werkzaamheden in beide richtingen afgesloten. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer vanuit Delft omgeleid via de Kruithuisweg N470 naar de snelweg A13. Vanuit Schiedam wordt het verkeer omgeleid via het Kethelplein en de snelweg A20 naar de A13. Beide omleidingsroutes zorgen voor een extra reistijd van ongeveer tien minuten.