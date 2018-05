Weg met zeevlam: we kunnen eindelijk naar het strand

REGIO - Eindelijk kunnen we naar het strand! Vrijdag werd het dagje strand nog verstoord door zeevlam, zaterdag is daar geen sprake van doordat de wind naar het noordoosten draait.

De gemiddelde maximumtemperatuur voor eind mei is 18 graden. Daar komen we volgens Tom van der Spek van Meteogroup zaterdagmiddag negen tot tien graden boven, want het wordt zeker 27 graden. Daarbij krijgt zeewind geen kans en is het ook langs de kust erg warm. Zaterdagavond blijft het lang warm, maar uiteindelijk koelt het af naar 16 graden. Zondag is het weer warm.

Wie dit weekend naar het strand gaat, een festival bezoekt of gewoon in de zon gaat zitten, moet zich goed insmeren met zonnebrandcrème. De komende dagen wordt voor het eerst dit jaar een hoge zonkracht verwacht, waardoor de huid al binnen 10 tot 15 minuten kan verbranden. Het wordt zaterdag zonkracht zes in de regio.



Leiden Marathon

Ook de organisatie van de Leiden Marathon heeft extra maatregelen genomen. 'Bij de finish delen we eerst water uit, en daarna pas de medailles', zegt Tjeerd Scheffer van de organisatie. 'Alle stempel- en sponsposten zullen ook als waterpost dienen', zegt Scheffer. 'Daar zullen we ook sportdrank aanbieden. Dat neemt je lichaam sneller op dan water. We hebben gevraagd of de brandweer op sommige plekken voor waternevel wil zorgen en er komt een watertappunt op het Pieterskerkplein. Ook zijn er voldoende professionele hulpverleners aanwezig.

LEES OOK: Opnieuw zeevlam: 'Met 16 graden wel koud in bikini'