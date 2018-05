DEN HAAG - Op de Paviljoensgracht in Den Haag is zaterdagochtend een man gewond geraakt bij een beroving. De politie heeft op de Stille Veerkade een verdachte aangehouden en daarbij een waarschuwingsschot gelost.

De verdachte is niet gewond geraakt. De toestand van de man die beroofd is, is onbekend. Verdere bijzonderheden zijn nog niet bekend.