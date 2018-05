Deel dit artikel:











Gelegenheidsspits Niels Buijs kan nacompetitie voor FC Lisse niet voorkomen FC Lisse-speler Niels Buijs in actie (Foto: Orange Pictures)

LISSE - FC Lisse is ondanks een 1-0 overwinning op Jong Sparta veroordeeld tot het spelen van nacompetitie. De concurrenten van FC Lisse wonnen allemaal, waardoor de geel-blauwen als vijftiende in de tweede divisie eindigen en dus geen directe handhaving af konden dwingen. JVC Cuijk is woensdag de eerste tegenstander in de nacompetitie.

Gelegenheidsspits Niels Buijs maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. De verdediger was voorin geposteerd om wat meer stootkracht aan de aanval te geven. Jong Sparta bood weinig weerstand en stichtte één keer gevaar. Komende woensdag staat het eerste nacompetitieduel op het programma. Scoreverloop FC Lisse - Jong Sparta 1-0 (1-0): 1-0 Buijs