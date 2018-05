Deel dit artikel:











Rijnsburgse Boys en VVSB eindigen het seizoen in linkerrijtje Thomas Arroyo groeide dit seizoen uit tot een van de sterkhouders van VVSB (foto: Orange Pictures)

REGIO - Rijnsburgse Boys heeft het seizoen met een 1-1 gelijkspel tegen Koninklijke HFC afgesloten. De uien eindigen het seizoen als vijfde in de tweede divisie. VVSB sluit het seizoen drie plaatsen lager af. De Noordwijkerhouters verloren zaterdag met 2-0 bij GVVV in Veenendaal. De achtste plaats is voor de geel-paarsen een knappe prestatie na de stroeve seizoensstart.