Trainerloos Quick Boys in slotfase onderuit, Scheveningen met goed gevoel richting nacompetitie

Scheveningen gaat met een goed gevoel de nacompetitie in (foto: Orange Pictures)

REGIO - Zonder Gert Aandewiel op de bank heeft Quick Boys zaterdag de laatste wedstrijd met 3-4 verloren van ACV uit Assen. De trainer had een paar uur eerder zijn ontslag ingediend bij de club vanwege uitspraken van het nieuwe bestuur. Quick Boys eindigt een turbulent seizoen in de derde divisie op de zesde plaats.

ACV degradeert door de overwinning op Quick Boys niet rechtstreeks, maar is veroordeeld voor de nacompetitie. Na het ontslag van Jan Zoutman, de soap rond Dirk Kuijt en Yordi Teijsse én het mislopen van het kampioenschap past het opstappen van Aandewiel in het huidige seizoen, wat voor Quick Boys erg turbulent was.

Scheveningen is klaar voor de nacompetitie. Na de tweede periodetitel pakte de ploeg zaterdag ook de derde periode in derde divisie. De ploeg van trainer John Blok won door een treffer van Brandon Robinson in een saai duel met 1-0 van Jong FC Volendam.



Quick

De kustbewoners eindigen de competitie op een tweede plaats achter kampioen Spakenburg. Komende dinsdag begint Scheveningen aan de nacompetitie. Eerste tegenstander is het Haagse Quick, aanstaande woensdag.

Scoreverloop Quick Boys - ACV 3-4 (1-2): 0-1 Westenring, 1-1 Anderson, 1-2 Molema, 2-2 Anderson, 2-3 Mulder, 3-3 De Vreugd, 3-4 Jasper

Scoreverloop Scheveningen - Jong FC Volendam 1-0 (0-0): 1-0 Robinson