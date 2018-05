Katwijk draagt titel op aan Sander Molenaar: 'Tranen stonden in mijn ogen'

KATWIJK - 'De tranen schoten in mijn ogen.' Katwijk-aanvoerder Robbert Susan raakte na afloop van de gewonnen kampioenswedstrijd tegen Kozakken Boys geëmotioneerd toen de schaal uitgereikt werd. 'Ik zag de vader van Sander Molenaar het veld opkomen. Dat was zo'n emotioneel moment.'

De vader van de overleden teammanager van Katwijk mocht na afloop de schaal uitreiken aan de selectie van Katwijk. Molenaar overleed eerder dit jaar aan de gevolgen van kanker. Susan beloofde hem bij zijn afscheid dat ze kampioen zouden worden van de tweede divisie. Iets waar ze, hoe spannend het ook nog werd, in slaagden.

Molenaar's vader was 'trots' dat hij de schaal namens Sander aan de spelers mocht uitreiken. 'Drie weken geleden is mij gevraagd om dat te doen. Vandaag heb ik wel even zitten billenknijpen want Kozakken Boys had aardige kansen. Maar het is een opluchting voor de spelers, supporters maar ook voor Sander dat ze het hebben gehaald.'

Kampioensmedaille

Zelf had de vader van Sander de kampioensmedaille die voor zijn zoon was bedoeld om. 'Karim (Hajji, huidige teammanager red.) had hem aan mij beloofd. Ik bewaar hem zelf tot de kinderen van Sander wat groter zijn, dan krijgen zij hem als aandenken aan hun vader.'

Katwijk speelde zaterdag met 0-0 gelijk tegen Kozakken Boys en speelde heel verdedigend. Logisch vindt Susan, want ze hadden aan een punt genoeg. 'We speelden de afgelopen weken niet best. Daarom moesten we uit een ander vaatje tappen. Wat hebben ze nu gecreëerd? Een schot in de eerste helft en in de 89ste minuut een schot op de paal. Verder niets.'