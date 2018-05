FC Lisse veroordeeld tot nacompetitie: 'Hoop dat de ploeg zich op kan laden'

LISSE - Robbert de Ruiter was in zijn hoofd nog niet echt met de nacompetitie bezig, maar voor zijn FC Lisse zit het seizoen er nog niet op. Zaterdag deed zijn ploeg wat het moest doen: winnen van Jong Sparta Rotterdam. Maar door de uitslagen op de andere voetbalvelden was die overwinning niet voldoende om directe handhaving in de tweede divisie af te dwingen. FC Lisse is veroordeeld tot het spelen van nacompetitie.

'We hebben er tegen Jong Sparta alles aan gedaan, maar allemaal net te laat. We waren afhankelijk van de rest en het blijkt te kort', vertelt een teleurgestelde De Ruiter. 'Ondanks dat we echt op onze tenen lopen, heb ik op deze wedstrijd niks aan te merken. We hebben het ergens anders laten liggen.'

De Ruiter kreeg eerder dit seizoen al veel te maken met blessures, waar later de incidenten met Martin van Eeuwijk en Brian van der Werff bij kwamen. Zijn selectie werd steeds magerder, terwijl concurrenten zich tussentijds konden versterken. 'Ik ben heel blij dat we met eigen jongens op hebben kunnen vangen. Daar heb ik heel veel respect voor. Ik hoop dat deze ploeg zich nog een keer kan opladen voor de nacompetitie.'



'Fantastische competitie'

FC Lisse wacht nu nog zeker minimaal twee wedstrijden in de nacompetitie. De eerste te nemen horde is JVC Cuijck, een zondag-derdedivionist. 'Geen idee wie dat is. Ik ben er ook nog helemaal niet mee bezig geweest. Ik ga me er de komende dagen rustig in verdiepen.'

'Het is lekker dat we de nacompetitie in gaan met een overwinning. De tweede divisie blijft een fantastische competitie. Als we het redden zullen we het ook volgend seizoen weer moeilijk krijgen, maar dat is wel een onwijze uitdaging.'

