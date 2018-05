Kettingrukker actief in Den Haag

DEN HAAG - In Den Haag zijn vrijdag kort na elkaar twee mensen op straat beroofd. In beide gevallen had de dader het voorzien op kettingen van de slachtoffers.

Een bijrijder van een scooter probeerde vrijdagmiddag een 67-jarige man die net uit een winkel in de Paul Krugerlaan kwam te beroven van zijn ketting. Toen dat mislukte gingen de twee ervan door op de scooter. Even later werd in de Hobbemastraat een 45-jarige vrouw het slachtoffer van een man die probeerde haar ketting los te trekken. Ook dat mislukte waarop de berover achterop op een scooter sprong, waarna de twee wegreden.

De politie is op zoek naar getuigen. Het signalement van de berover is: zwarte (joggings)broek, licht getint, ongeveer 1.80 meter, zwart shirt, capuchon over het hoofd.

