Verdachte beroving eerder betrokken bij steekpartij

Steekincident in een woning aan de Prins Hendrikstraat | Foto: Regio15

DEN HAAG - De politie heeft zaterdagochtend een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. De man wordt zowel verdacht van betrokkenheid bij een steekpartij aan de Prins Hendrikstraat zaterdagochtend als van een beroving met geweld op de Doubletstraat een paar uur later.

De man werd aangehouden na een melding van een beroving op de Doubletstraat waarbij een 30-jarige man gewond is geraakt. Agenten zagen de verdachte op de Stille Veerkade lopen en wilden hem aanhouden. Hierbij werd een waarschuwingsschot gelost. De verdachte werd aangehouden.

Na zijn aanhouding bleek al snel dat de man ook de verdachte is van het steekincident in een woning aan de Prins Hendrikstraat zaterdagochtend. Rond 6.30 kreeg de politie een melding van een conflict in een woning, waarbij een 44-jarige man uit Tilburg werd gestoken. Hij moest naar het ziekenhuis voor behandeling van zijn verwondingen.