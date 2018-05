Deel dit artikel:











Gert Aandewiel per direct opgestapt als trainer van Quick Boys Gert Aandewiel. (Foto: Orange Pictures)

KATWIJK - Gert Aandewiel is per direct opgestapt als trainer van Quick Boys. Dat bevestigt hij tegen Omroep West. Er zijn volgens de coach op de algemene ledenvergadering van vrijdag dingen gezegd waar hij zich niet in kan vinden. 'Ik verlaat Quick Boys met pijn in het hart. Het blijft mijn club', laat hij in een korte reactie weten.

Tijdens de ledenvergadering vrijdag vertrok het voltallige bestuur vanwege de komst van een nieuw bestuur. 'Dit is een zware bladzijde in de geschiedenis van de club', zegt Henk-Jan van Maanen, de inmiddels voormalig voorzitter van Quick Boys. Aandewiel: 'Ik wens Quick Boys succes met de nieuwe koers waarvoor vrijdag (op de ledenvergadering) voor is gekozen. Maar dat gaat zonder mij.' Aandewiel nam halverwege het seizoen de taken over van Jan Zoutman, die vanwege wisselvalllige prestaties op straat werd gezet. Het was de tweede keer dat de oud-prof trainer was op Nieuw Zuid. De eerste keer was tussen 2002 en 2005. Toen won Aandewiel de Rinus Michels-award voor beste amateurtrainer.