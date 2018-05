Stranden lopen vol; geen parkeerplek meer

DEN HAAG - Er is zaterdagmiddag bijna geen parkeerplek meer beschikbaar op Scheveningen. Uit een overzichtskaartje van BKS Parking blijkt dat de parkeerplaatsen Strand, Kurhaus, Nieuwe Parklaan Zwarte Pad en Noordelijk Havenhoofd bijna helemaal vol zijn.

Het advies is dan ook met de fiets of met tram of bus naar het Scheveningse strand te gaan.De wachttijd voor een parkeerplek is gemiddeld een uur. Ook op Kijkduin is bijna geen parkeerplek meer te vinden.