Geen paniek in Woubrugge: het was een politieoefening

WOUBRUGGE - Er was zaterdag veel mis in Woubrugge. Zo was er een caféruzie, werd er een drenkeling gevonden, reed er iemand door na een ongeluk en zorgden enkele jongeren voor overlast. En dus krioelde het in het dorp van de agenten. Het bleek qua ernst allemaal reuze mee te vallen. Het ging om een oefendag voor de vrijwilligers van de politie.

Men neme een dronken man, zijn kotsende echtgenote, een man wiens middelvinger met een vork is vastgeprikt aan de tafel, een serveerster en een kokkin die een toeval krijgt en neervalt op de grond. Kortom, een hoop chaos. De puinhoop wordt met overtuiging gespeeld door nep-slachtoffers van Stichting Lotus. Aan de vrijwilligers van de politie de taak om orde te scheppen in café Die Twee in Woubrugge.

De één stort zich op de reanimatie van de kokkin, een ander ontfermt zich over de ontroostbare echtgenote, een paar vrijwilligers pakken de dronkenlap aan en er gaat iemand op de uitkijk staan. De man met zijn doorboorde vinger lijkt te worden vergeten en vraagt meerdere malen of iemand hem kan helpen.



Feedback

Na ongeveer een kwartier is de oefening afgelopen en krijgen de vrijwilligers feedback van de trainer. Hij vraagt de vrijwilligers met welk doel zij hebben opgetreden. De antwoorden lopen uiteen van 'een einde maken aan de chaos' tot 'zorg dragen voor de gewonden' en 'het sussen van de ruzie'. De trainer legt uit dat het voor het optreden als agent lastig is als je van elkaar niet weet met welk doel je daar bent. Dat moet dus worden afgestemd. Een leermoment voor de vrijwilligers.

'De trainers hebben allemaal de opdracht om juist op de bevoegdheden te trainen', zegt Marjan Roubos, coördinator van het team politievrijwilligers. 'Ze moeten de mensen laten nadenken over wat zij in bepaalde situaties moeten doen. Alle situaties die hier voorkomen, zijn situaties die dagelijks gebeuren.'



Drenkeling

Aan het water van de Woudwetering wordt ook geoefend. Twee meiden rennen schreeuwend en wel op de politievrijwilligers af. Een vriend van hen ligt in het water. De vrijwilligers rennen mee, twee van hen vorderen een toevallig passerende sloep en varen ermee richting de drenkeling. Al die tijd staan de meisjes in shock toe te kijken. De drenkeling (een pop overigens) blijkt dood te zijn.

De trainer koppelt later terug dat de meiden beter weggevoerd hadden kunnen worden, zodat ze konden kalmeren. Ook had één van de agenten vanuit de boot een boei aangeraakt, vlakbij de drenkeling. Dat mag absoluut niet. 'Je moet je realiseren als je een dodelijk slachtoffer hebt, dat je dan een plaats delict hebt. Alles wat je aanraakt is verstoring van de sporen', aldus de trainer.



Leerzaam

De vrijwilligers zijn blij met de oefendag. 'Het was lastig, maar erg leerzaam om te doen', zegt één van hen. Een ander voegt toe: 'We moeten wat beter communiceren en coördineren met elkaar. Dat is wel een leerpuntje.' Beide heren vinden het fantastisch om politievrijwilliger te zijn. 'Het is aan te raden. Met andere woorden: kom erbij!'