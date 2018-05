Deel dit artikel:











Katwijk wordt 'impel, stimpel' na behalen titel: 'We hebben hem!' Katwijk-spits Marciano Mengerink is topscorer van de tweede divisie met 28 doelpunten (foto: Orange Pictures)

KATWIJK - 'Deze wedstrijd was tekenend voor het seizoen', zei Marciano Mengerink in een feestende Katwijk-kleedkamer. 'Vol met ups and downs. De wedstrijd was verschrikkelijk. Maar, er telde maar één ding: kampioen worden. Dat hebben we gehaald. We hebben hem!'

Mengerink was er tijdens de wedstrijd (0-0, genoeg voor de titel) niet helemaal gerust op dat hij de schaal naar De Krom kon brengen. 'Er stond de afgelopen tijd zoveel druk op ons. Dan schiet het wel eens door je hoofd. We gaan het toch niet weggeven. Daarom was de ontlading na afloop extra groot.' Zijn collega Ricardo Kieboom was de beste man aan Katwijk-zijde. De keeper keepte een prima pot. Hij is echter bescheiden. 'We hebben dit met zijn alle gedaan, de titel is niet vandaag gewonnen. We hebben hier heel het seizoen voor gespeeld.'

'Vandaag was zo'n wedstrijd' De doelman wist dat hij niet hoefde te vissen. 'Je hebt soms van die wedstrijden dat je weet dat de bal er niet ingaat', vertelde hij voor de camera. 'Vandaag was zo'n wedstrijd.' LEES OOK: Katwijk draagt titel op aan Sander Molenaar: 'Tranen stonden in mijn ogen'