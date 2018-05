Deel dit artikel:











Kersvers kampioen Katwijk overladen met felicitaties Robbert Susan toont de schaal aan de supporters (foto: Orange Pictures)

KATWIJK - Vanuit heel Nederland wordt Katwijk gefeliciteerd met het behalen van de titel in de tweede divisie. Rivaal en tegenstander van zaterdag, Kozakken Boys, was één van de eerste clubs die gelukswensen overbracht. Daarnaast is een kampioenschap ook het uitgelezen moment om plaagstootjes uit te delen. Spits Marciano Mengerink stuurde een vinnig tweetje naar Quick Boys.

Ook gemeente- en competitiegenoot Rijnsburgse Boys was er als de kippen bij om de felicitaties over te brengen. De nationale voetbalbond kon niet achterblijven. Dick Schreuder was de eerste seizoenshelft de trainer. Vanuit Amerika wenste hij de club een mooi feestje toe. Kampioen van de derde divisie Spakenburg kijkt uit naar volgend seizoen. Katwijk-spits Marciano Mengerink haalt nog een geintje uit met rivaal Quick Boys. Spits Frank Tervoert was blij met de schaal.