Waterpoloërs AZC Alphen voor eerst in 14 jaar kampioen van Nederland Waterpoloërs AZC kampioen van Nederland (foto: Orange Pictures)

ALPHEN AAN DEN RIJN - De waterpoloërs van AZC Alphen zijn zaterdag landskampioen geworden. Na een eerdere winstpartij vrijdagavond in Utrecht, volstond een zege zaterdagavond in Alphen aan den Rijn om voor het eerst sinds 2004 weer de landstitel te veroveren. AZC Alphen - UZSC Utrecht eindigde in 10-4, waardoor het 2-0 in de best-of-three-serie werd.

AZC stond na het eerste kwart op een 3-2 voorsprong en breidde deze in het tweede kwart uit. De marge in het derde kwart was dermate groot dat de wedstrijd al vroegtijdig zo goed als beslist was. In het laatste kwart was er weinig spektakel meer, maar was de vreugde bij AZC wel groot toen de wedstrijd voorbij was.