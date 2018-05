Deel dit artikel:











Michael van der Mark wint als eerste Nederlander race WK superbike Michael van der Mark tijdens het WK Superbike in Assen. (Foto: Orange Pictures)

GOUDA - Michael van der Mark heeft eindelijk zijn eerste overwinning binnen in het WK Superbike. Hij zegevierde op het Engelse Donington Park. Van der Mark was op zijn Yamaha vanaf de zesde plek gestart, maar schoof steeds verder op naar voren en won zo als eerste Nederlandse motorcoureur een race in het WK Superbike.

De in Gouda geboren coureur bezorgde Yamaha de eerste zege in dit kampioenschap sinds 2011. Zondag volgt nog een race op het beroemde Britse circuit. Van der Mark schoof in de WK-stand op naar de vierde plaats met 138 punten, achter drie Britten. Van der Mark eindigde eerder dit seizoen al op het podium in Thailand (tweede) en op het TT Circuit van Assen (tweede en derde). De Zuid-Hollander maakte vorig jaar een kort uitstapje naar de MotoGP. Als vervanger van de zieke Jonas Folger reed hij twee grands prix voor Yamaha.