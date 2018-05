Deel dit artikel:











ZZ Leiden verliest ook derde finaleduel van Donar ZZ Leiden-speler Carrington Love (links) in een gevecht om de bal. (Foto: Orange Pictures)

LEIDEN - ZZ Leiden is in het derde finaleduel om het Nederlands kampioenschap met 80-69 onderuit gegaan tegen Donar uit Groningen. De ploeg uit de Sleutelstad staat nu 0-3 achter in de best-of-seven-serie. De ploeg uit het noorden kan komende dinsdag in Leiden zichzelf kronen tot de beste basketbalploeg van Nederland.

Donar leidde bijna heel de wedstrijd. Na ongeveer driekwart duel kwam Leiden nog terug tot 69-64, waarna Groningen een eindsprint inzette. Leiden eindigde als derde in de competitie en versloeg in de halve finale nummer twee Zwolle.