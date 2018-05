Deel dit artikel:











Brandweer rukt uit voor fikse buitenbrand afvalverwerker Wateringen Brand bij afvalverwerker in Wateringen (foto: Regio15)

WATERINGEN - Op het terrein van afvalverwerker Renewi Contrans in Wateringen is zaterdagavond rond 21.30 uur een berg afval in de brand gevlogen. Dikke, zwarte rookwolken pakken zich boven het bedrijf samen. De brandweer is met veel materieel aanwezig, maar verwacht dat het nog zeker twee uur nodig heeft om het vuur onder controle te krijgen.

Hoe de brand is ontstaan, kon de brandweerwoordvoerder zaterdagavond nog niet zeggen. Bewoners in aangrenzende wijken kunnen last hebben van de brand, omdat bij het blussen af en toe flink wat rook vrij kan komen. Omdat er veel water nodig is om het vuur te bestrijden, heeft de brandweer opgeschaald naar middelbrand. Het is niet de eerste keer dat er brand uitbreekt bij de afvalverwerker. Eind april was het ook al twee keer raak. De schade die het bedrijf toen opliep bedroeg zeker 1,5 miljoen euro.