Kampioen Katwijk gehuldigd door massaal toegestroomde supporters (Foto: VV Katwijk)

KATWIJK - Ten overstaan van de massaal toegestroomde supporters is Katwijk gehuldigd op het plaatselijke gemeentehuis. Voor Robbert Susan was het de derde keer dat hij zich liet toezingen door de trouwe achterban van de volksclub. 'Het went nooit', zei de aanvoerder. Met een dubbele 'Leidse r' vervolgde hij. 'Als ik zie hoeveel mensen er staan, fantastisch, fantastisch!'