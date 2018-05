Onwel geworden vrouw mishandelt ambulancepersoneel

DEN HAAG - Een vrouw die zaterdagnacht onwel was geworden op Scheveningen werd agressief tegenover het ambulancepersoneel, nadat zij bijkwam in de ambulance waarin zij werd verzorgd. De hulpverleners hebben aangifte gedaan.

Rond 00.30 kregen de hulpdiensten een melding van een onwelwording op de Dirk Hoogenraadstraat op Scheveningen. Daar lag een vrouw op de stoep die niet meer aanspreekbaar was. Toen zij even later bijkwam in de ambulance werd zij zeer agressief, waarbij zij ambulancepersoneel mishandeld heeft, laat de politie weten.

De vrouw werd aangehouden en naar het politiebureau gebracht. De hulpverleners hebben aangifte gedaan en de vrouw wordt zondag nog gehoord.