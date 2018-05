Deel dit artikel:











Warmste meinacht ooit; zondag prachtig strandweer De zon komt op in Den Haag, 27 mei | Foto: A. van Wijk

REGIO - Het is in mei nog nooit zo warm geweest als in de nacht van zaterdag op zondag. De laagste temperatuur bij het weerstation Voorschoten was 17,8 graden. Het meirecord voor een nacht stond op 16,9 graden en dat dateert van zes jaar geleden.

Het belooft zondag weer een zonnige dag te worden met hoge temperaturen. Het is licht tot half bewolkt met geregeld zonneschijn. Bij een matige wind uit oost tot noordoost, loopt de temperatuur naar 27 a 28 graden op, meldt Tom van der Spek van Meteogroup. Let wel op, want in de late middag en avond kan er vanuit het zuiden een enkele onweersbui de regio binnentrekken.

Leiden Marathon De organisatie van de Leiden Marathon heeft extra maatregelen genomen. 'Bij de finish delen we eerst water uit, en daarna pas de medailles', zegt Tjeerd Scheffer van de organisatie. Alle stempel- en sponsposten zijn ook waterpost. Daar worden ook sportdranken aangeboden. De brandweer zal op sommige plekken voor waternevel zorgen en er is een watertappunt op het Pieterskerkplein. Ook zijn er voldoende professionele hulpverleners aanwezig. LEES OOK: Leiden maakt zich op voor warme 28ste marathon