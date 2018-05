Deel dit artikel:











LIVEBLOG: Leiden Marathon 2018 De atleten van vandaag verzamelen zich voor de Pieterskerk in Leiden (foto: Curt Fortin)

LEIDEN - In een zinderende hitte wordt de marathon van Leiden gelopen. Naast het koningsnummer staan ook de 21 kilometer, kidsrun en tien kilometer op het programma. Omroep West is er de hele dag bij. Mis niets via ons liveblog.

Voor laptop/computergebruikers: scroll met je muis in het liveblog om oudere berichten te lezen.