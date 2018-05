Extra maatregelen Leiden Marathon vanwege warmte

LEIDEN - Vanwege het zomerweer treft de organisatie van de Leiden Marathon extra maatregelen. 'Alle stempel- en sponsposten zullen komend weekend ook als waterpost dienen', zegt Tjeerd Scheffer van de organisatie.

'Daar zullen we ook sportdrank aanbieden. Dat neemt je lichaam sneller op dan water. We hebben gevraagd of de brandweer op sommige plekken voor waternevel wil zorgen en er komt een watertappunt op het Pieterskerkplein. Ook zijn er voldoende professionele hulpverleners aanwezig. We zijn er klaar voor.'



De organisatie adviseert deelnemers vooral om het rustig aan te doen en zelf goed na te denken. Via een nieuwsbrief is een lijstje met adviezen gedeeld:

* Zet een recordpoging of het zetten van een goede tijd uit je hoofd.

* Start rustig en zorg dat je jouw energie goed verdeelt over de afstand.

* Drink vanaf het begin en regelmatig.

* Kleed je niet te warm aan.

* Gebruik een petje of een ander hoofddeksel.

* Ben je niet heel goed getraind, kies dan voor een kortere afstand (ga naar de helpdesk).

* Voel je je niet optimaal, start dan niet en kom lekker kijken.

* Uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk voor een goede finish; loop/wandel dus verstandig.

