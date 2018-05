'Doelpuntendorp' Katwijk levert topscorers tweede en derde divisie

Marciano Mengerink schoot dit seizoen met scherp in de tweede divisie (foto: Orange Pictures)

REGIO - Marciano Mengerink is namens Katwijk topscorer van de tweede divisie geworden. De spits van de oranjehemden maakte 28 doelpunten dit seizoen. Dat was één goal meer dan Ahmed El Azzouti van rivaal Kozakken Boys. Ook dorpsgenoot Quick Boys heeft een topscorer binnen de gelederen. De 25 doelpunten van Yordi Teijsse waren genoeg voor de topscorerstitel van de derde divisie zaterdag.

Mengerink weet als geen ander dat het kleinood bijzaak is. De Amsterdammer grapte dan ook: 'Na het laatste fluitsignaal juichte ik zaterdag omdat ik topscorer van de tweede divisie was geworden. Bleken we ook nog eens kampioen te zijn.'

Top drie doelpuntenmakers tweede divisie:



Marciano Mengerink (Katwijk): 28 doelpunten Ahmed El Azzouti (Kozakken Boys): 27 doelpunten Danny van den Meiracker (FC Lienden) en Halil Dervisoglu (Jong Sparta): 22 doelpunten

Turbulent seizoen

Yordi Teijsse werd topscorer van de derde divisie. De spits van Quick Boys, die na een akkefietje met Dirk Kuijt tijdelijk werd geschorst door de club, wist het net dit seizoen 25 keer te vinden. Dat was voldoende om Kees Tol van kampioen Spakenburg achter zich te houden.

Top drie doelpuntenmakers derde divisie: