BODEGRAVEN - De politie heeft zaterdagavond laat ingegrepen op de kermis in Bodegraven nadat er verschillende vechtpartijen waren uitgebroken.

Rond 23.30 uur werd het parate peloton ingezet om de vechtende jongeren uit elkaar te halen. Een 19-jarige man uit Alphen aan den Rijn is aangehouden. Tegen 1.00 uur was de rust weer teruggekeerd op het kermisterrein aan de Bodedolaan in Bodegraven.