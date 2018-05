Onweer overvalt strandgasten, stranden lopen leeg

REGIO - Onweersbuien gooien roet in het eten voor veel strandgangers zondagmiddag. Vanwege het lekkere weer en de hoge temperaturen lagen veel mensen op het strand, die nu massaal hun spullen pakken om huiswaarts te gaan.

De onweersbuien werden al verwacht. Ze konden via het zuiden in de late middag de regio binnentrekken. Die buien blijken er nu dus eerder te zijn.

Op de webcams van onder andere Katwijk, Kijkduin en Scheveningen is te zien dat bijna iedereen zijn spullen heeft gepakt om naar huis te gaan. De Katwijkse Reddingsbrigade heeft laten weten dat het verboden is om te zwemmen vanwege de grote kans op onweer. De rode vlag is daar gehesen.