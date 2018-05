LEIDEN - Tijdens de Leiden Marathon zijn zondagmiddag zeker tien mensen onwel geworden door de hitte. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de Boommarkt en Aalmarkt in Leiden, meldt een politiewoordvoerder.

Volgens een woordvoerder van de brandweer is het erg benauwd in Leiden. De brandweer is opgeroepen om assistentie te verlenen. Ambulances uit andere regio's zouden onderweg zijn naar Leiden. Ook een traumahelikopter is ter plaatse.