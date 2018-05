IN BEELD: Beachrugby toernooi op Scheveningen

North Sea Beach Rugby is officieel onderdeel van het European Beach Fives Rugby circuit, met de finale in Lignano (Italië) en van het Nederlands Kampioenschap Beach Fives Rugby. In plaats van vijftien of zeven spelers in het veld zijn er bij Beach Fives Rugby slechts vijf spelers in het team.

Het beachrugby evenement is onderdeel van het evenement Feest aan Zee, dat viert dat Scheveningen tweehonderd jaar bestaat.

Foto's van Richard Mulder



North Sea Beach Rugby op Scheveningen | Foto: Richard Mulder

