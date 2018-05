Katwijker Kuijt neemt op indrukwekkende wijze afscheid van Feyenoord-publiek

KATWIJK - Katwijker Dirk Kuijt heeft officieel afscheid genomen van het Feyenoord-publiek. In De Kuip speelden zondag tal van grootheden uit binnen- en buitenland mee in de afscheidswedstrijd van de oud-international. Met een benutte strafschop sloot Kuijt zijn eigen testimonial af, waarin 'Feyenoord' met 3-2 verloor van zowel de 'Vrienden van Dirk' als 'Oranje'.

Sterren als Salomon Kalou, Robin van Persie, Steven Gerrard, Jerzy Dudek, Wesley Sneijder en Pierre van Hooijdonk waren zondagmiddag te bewonderen in een volle Kuip. Team 'Feyenoord' dat bestond uit (oud-)Feyenoorders die eerst speelden tegen een mix van oud-ploeggenoten van Kuijt uit zijn tijd bij Liverpool en Fenerbahçe (Vrienden van Dirk).



Staande ovatie

Onder anderen Louis van Gaal en Ruud Gullit waren als coach aanwezig. Gullit was vol lof over Kuijt. 'Hij verdiende zo'n indrukwekkende ereronde. Als je ziet hoeveel publiek er was dan weet je hoeveel hij betekend heeft. Het was geweldig om te zien.'

De tweede helft was een team van oud- en huidige internationals de tegenstander van Feyenoord. Halverwege kreeg Kuijt een staande ovatie toen hij gewisseld werd bij Oranje en het Feyenoordtenue aantrok.

Ondertussen had Kuijt nog steeds niet gescoord ondanks vele kansen en tot hilariteit van de supporters en medespelers. Vlak voor tijd kreeg Feyenoord een penalty en ging Kuijt uiteraard achter de bal staan. Hij keek doelman Edwin van der Sar diep in de ogen, schoot de bal onberispelijk binnen en liet zich nog een keer toejuichen door het Rotterdamse publiek.



Erepenning

Na afloop kreeg Kuijt van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb een erepenning van de stad.

