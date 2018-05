HBS speelt zich op laatste speeldag veilig door overwinning op Westlandia

REGIO - Door een 4-2 overwinning op regiogenoot Westlandia heeft HBS zichzelf veiliggespeeld in de derde divisie zondag. De Hagenaars namen na rust afstand van de Naaldwijkers. Quick won met 0-1 bij EVV en is klaar voor de nacompetitie.

Binnen drie minuten stond het 1-1 in de derby tussen HBS en Westlandia. Nadat beide ploegen met 2-2 gingen rusten, gaf HBS na de thee gas bij. Ruben Schaken en Adnan Bajic scoorden beiden en zorgden er zo voor dat HBS zeker is van nog een jaar derde divisie. Westlandia is vijfde geworden in de competitie, HBS twaalfde.

Door een late treffer van Kevin Schenkeveld won Quick zondag met 0-1 bij EVV in limburg. De Haantjes spelen komende woensdag de eerste nacompetitiewedstrijd tegen Scheveningen.

Scoreverloop HBS - Westlandia 4-2 (2-2): 1-0 Hulst, 1-1 Van der Zalm, 2-1 Van den Berg, 2-2 Bajic, 3-2 Kaster, 4-2 Schaken

Scoreverloop EVV - Quick 0-1 (0-0): 0-1 Schenkeveld