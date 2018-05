ZOETERMEER - Op de A12 is zondagmiddag een ongeluk gebeurd met twee auto's. Het ongeluk gebeurde tussen Zoetermeer en Nootdorp in de richting van Den Haag. De oprit en de rechterrijstrook waren enige tijd afgesloten voor verkeer.

Even voor 18.00 uur stond er een file. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.